القوات العراقية تقتحم حي القدس شرق الموصل

صراحة – وكالات : اقتحمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول حي القدس شرق الموصل، ضمن العملية العسكرية الرئيسية لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم “داعش”.

وقال مصدر لـ “السومرية نيوز”، إن الاشتباكات لا تزال تدور مع مسلحي التنظيم، مع إحراز القوات الأمنية تقدما واضحا، مضيفا أن “القوات تسعى من خلال العملية تحرير حي القدس الذي يتخذه التنظيم الإرهابي كمقر لشن هجمات بالسيارات المفخخة على الأحياء المجاورة”.

من جهتها أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية السبت، مقتل قياديين في التنظيم، وهما المدعو “أبو أيوب القريشي”، ومسؤول أمن التنظيم في مدينة الموصل المدعو “أبو سيف” بقصف صاروخي استهدف حي القدس وباب الطوب غرب المدينة.