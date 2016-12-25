نائب الرئيس اليمني: التحالف ‏العربي سيحبط محاولات زرع بذور الفتنة في الوطن ‏العربي

صراحة – واس : أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح ‏الأحمر أن الأدوار الأخوية للتحالف العربي بقيادة المملكة ‏العربية السعودية، ستُحبط محاولات زرع بذور الفتنة في ‏الوطن العربي والإسلامي .

وقال الفريق الأحمر خلال اجتماع له مع نائب رئيس الوزراء ‏في بلاده وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري ورئيس هيئة ‏الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي وعدد من قادة ‏الجيش والمقاومة الشعبية، اليوم بمأرب وفقًا ‏لما أوردته ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” : إن الأدوار الأخوية ‏للتحالف بقيادة المملكة في مواجهة التمدد الإيراني الفارسي ‏ستُحبِط محاولات التخريب وستَدفِن بذور الفتنة التي تسعى إيران ‏لزرعها في الوطن العربي والإسلامي .

وأضاف أن ” خلاص الشعب اليمني من ‏العصابات التآمرية أصبح وشيكًا وستعود اليمن إلى ‏حاضنتها العربية وضمن مجلس التعاون الخليجي” .. مثمنًا ما ‏قدمته دول التحالف العربي والقيادة الحكيمة للمملكة العربية ‏السعودية من دعم ومساندة للشرعية وما يحرزه طيران ‏دول التحالف من تفوق ونجاح في ضرب أوكار الانقلابيين ‏وتدمير قوة الميليشيات وأسلحتها التي تصوبها إلى صدور ‏اليمنيين تحت شعارات زائفة” .

وأضاف ” سنتفرغ جميعا مع كل رجال اليمن المخلصين وبدعم ‏الدول المانحة-لإعادة إعمار وبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي ‏الآمن والمستقر” .‏

وقالت ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية” : إنه جرى خلال الاجتماع استعراض التطورات العسكرية في جبهات ‏القتال ضد الانقلابيين، وخاصة في مديرية نهم ومدينة تعز .‏

كما دعا نائب الرئيس اليمني، من تبقى من قوات المخلوع صالح، ‏إلى الالتحاق بصفوف الجيش الوطني، و” تفويت الفرصة على ‏مليشيات الحوثي ومن خلفها “، اللذين قال إنهم ” يسعون ‏للزج بالقوات في حروب عبثية ضد إخوانهم اليمنيين في محاولة ‏منهم الانقلاب على ثورتي سبتمبر وأكتوبر” .

وأهاب الفريق الأحمر، بالسكان في محافظة صنعاء، والعاصمة ‏وقبائل الطوق بالاصطفاف مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ‏في مواجهة فوضى المليشيات الحوثية والعمل على إفشال ‏محاولات العودة باليمن إلى الوراء. منبها إلى أن ” أي جهود ‏لذلك ستكون محط اعتبار القيادة السياسية كما أن من يستمر في ‏مساندة الانقلاب سيجني ثمن أخطائه” .‏