إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن رغبتها في استئجار مبنى مدرسي

صراحة – خالد الحسين : أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الشؤون المالية “قسم الأجور”، عن رغبتها في استئجار مبنى ليكون مقراً المدرسة الثالثة الابتدائية بسكاكا “بنات”.

وحددت الإدارة شروط عدة في المبنى، أهمها: أن يكون المباني قريبة من موقعه الحالي ، وأن يكون المبنى من الخرسانة المسلحة وحديث الإنشاء قابل للنمو وسليماً من الناحية الإنشائية والمعمارية، وأن يتوفر بالمبنى فناء مناسب. ودعت الإدارة الراغبين في تأجير مبانيهم مراجعة إدارة الشؤون المالية “قسم الأجور” قبل يوم 13/4/1438هـ.