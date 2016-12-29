مليشيا الحوثي-صالح تتعمد تفخيخ جثث قتلاها في المواجهات ‏مع الجيش بشبوة

صراحة – نواف العايد : في خطوة غير إنسانية، عمدت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، على تفخيخ جثث قتلاها اللذين سقطوا في المواجهات مع الجيش اليمني بجبهة عسيلان بمحافظة شبوة.
وأكدت مصادر محلية في المحافظة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن الميليشيا تعمدت تفخيخ جثث قتلاها في أطراف جبل بن عقيل الإستراتيجي والقيام بتفجيرها في وجه رجال الجيش والمقاومة.
من جهة أخرى، لقي ثلاثة من الميليشيا مصرعهم، وأصيب أربعة آخرين في المعارك التي يخوضها مقاتلو اللواء 19 مشاة والمقاومة الشعبية لليوم الثالث على التوالي ضد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، في جبهة عسيلان.