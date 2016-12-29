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29 ديسمبر, 2016   3910

مليشيا الحوثي-صالح تتعمد تفخيخ جثث قتلاها في المواجهات ‏مع الجيش بشبوة

2016-12-29_174716

صراحة – نواف العايد : في خطوة غير إنسانية، عمدت مليشيا الحوثي والمخلوع ‏صالح، على تفخيخ جثث قتلاها اللذين سقطوا في المواجهات مع ‏الجيش اليمني بجبهة عسيلان بمحافظة شبوة.‏
وأكدت مصادر محلية في المحافظة، في تصريح نقلته وكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن الميليشيا تعمدت تفخيخ جثث ‏قتلاها في أطراف جبل بن عقيل الإستراتيجي والقيام بتفجيرها ‏في وجه رجال الجيش والمقاومة.‏
من جهة أخرى، لقي ثلاثة من الميليشيا مصرعهم، وأصيب ‏أربعة آخرين في المعارك التي يخوضها مقاتلو اللواء 19 مشاة ‏والمقاومة الشعبية لليوم الثالث على التوالي ضد مليشيا الحوثي ‏وصالح الانقلابية، في جبهة عسيلان.‏

 

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