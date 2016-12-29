“أرامكو” وهيئة المواصفات توقعان اتفاقية لتفعيل عدد من الجوانب الفنية

صراحة – محمد المحسن : وقعت أرامكو السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اتفاقية تعاون فني مشترك لتفعيل عدد من الجوانب الفنية وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث ذات الاختصاص وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال إعداد و إدارة المواصفات والمقاييس الهندسية.

ومن منطلق حرص الجانبين على تكامل القطاعات المختصة من الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة للمشاركة في إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية فقد تضمنت الاتفاقية أن تتولى أرامكو السعودية رئاسة الفريق الفني المختص بإعداد المواصفات القياسية للمنتجات البترولية.

وقد وقع الاتفاقية كل من كبير مهندسي أرامكو السعودية نبيلة التونسي, ومدير فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالمنطقة الشرقية طامس الحمادي, بحضور عدد من مسؤولي الجهتين في مقر أرامكو السعودية في الظهران.

وبهذه المناسبة، ثمنت نبيلة التونسي العلاقة المشتركة بين أرامكو وهيئة المواصفات التي امتدت لسنوات طويلة في مجال المواصفات والمقاييس وتبادل الخبرات، منوهة بأهمية المواصفات الهندسية في المحافظة على المستوى المتميز من الموثوقية والسلامة في أعمال أرامكو السعودية, متناولة مبادرة التحسين والتطوير للمواصفات الهندسية من حيث عملية التخطيط للمواصفات والمقاربة مع المواصفات الدولية والصناعية, مقدمة شكرها للهيئة نظير الجهود التي تقوم بها لتطوير القطاع الصناعي بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام.

وأكدت أهمية الارتقاء بجودة المنتجات وتطوير المواصفات الخاصة بها بما يتوافق مع المعايير الدولية والتطلعات الطموحة للمملكة وفق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020, مبينة أن لدى أرامكو العديد من البرامج الساعية نحو الالتزام بالتميز المؤسسي والتشغيلي، وتفعيل دورها بشكل حيوي مع جميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.

من جهته, قدم طامس الحمادي شكره وتقديره لأرامكو السعودية على استضافتها هذا اللقاء الذي توج بهذه الاتفاقية, مستعرضاً أهمية الاتفاقية، مؤكداً أنها تأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 من خلال تفعيل برامج العمل المشترك بين مختلف الجهات والعمل وفق منظومة واحدة متكاملة ومتجانسة.

وتطرق الحمادي إلى أهمية التعاون مع أرامكو للمضي قدماً في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، عاداً الاتفاقية نتاجاً وامتداداً للعمل المشترك بين هيئة المواصفات وأرامكو السعودية، معرباً عن ثقته بأنها ستقود إلى المزيد من التعاون البناء وإلى إحداث نقلة نوعيّة في المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية والمجالات الفنية ذات العلاقة.

وخلال اللقاء قدم المهندس عبدالاله الشهري من وحدة تنسيق المواصفات بأرامكو السعودية عرضاً موجزاً لآلية إدارة المواصفات الهندسية في أرامكو السعودية وكيفية إعدادها و تنقيحها ومراجعتها وإنهاء الصياغة الفنية لهذه المواصفات.

كما قدم عبدالمجيد الحسون من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عرضًا موجزًا عن رؤية ومهام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والمسؤوليات المناطة بها وإستراتيجاتها ومبادراتها الطموحة وفق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020, وقدم المهندس أحمد العبدالله من وحدة تنسيق المواصفات بأرامكو السعودية عرضاً موجزًا حول التعاون المشترك بين أرامكو السعودية والجهات المتخصصة في المقاييس والمواصفات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.