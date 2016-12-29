تعليم القنفذة ينفذ مشروع توطين التدريب

صراحة – فيصل القحطاني: دشن مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي اليوم, مشروع توطين التدريب, الذي يستهدف 18مدرسة في جميع القطاعات المختلفة للعام الدراسي1437/ 1438هـ وذلك لتمكين المدرسة من ممارسة جميع أدوارها التربوية والتعليمية وتأهيل معلمين كمدربين ومنسقين للتدريب.

وأفاد رئيس قسم التدريب التربوي علي إبراهيم العمري, أن المشروع يسهم في توفير فرص التدريب المستمر للمعلمين, ويحسن نوعية الأداء ويحقق الأهداف ويرفع مستوى التعلم والتحصيل لدى الطلاب, حيث سيكون على عدة مراحل تضمنت, تدريب المدربين على أهم البرامج التدريبية الحديثة في تحديد الاحتياج التدريبي, وتصميم الحقائب التدريبية وإعداد المدرب المتمكن وقياس الأثر التدريبي.