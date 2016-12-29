تعليم نجران ينظم لقاء سفيرات ” فطن “

صراحة _ نواف العايد : نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في الثانوية الثالثة عشر للبنات، اليوم، لقاء سفيرات فطن، بحضور مساعدة الشؤون التعليمية “بنات” رئيسة اللجنة التنفيذية للبرنامج سراء بنت سعيد الشهراني ومنسقة فطن بالمنطقة وداد المصعبي ومشرفات التوجيه والإرشاد وعدد من مديرات وميسرات فطن بالمدارس.

وتضمن اللقاء التعريف ببرنامج فطن، واستعراض الأعمال المُعدة من قبل المعلمات والطالبات ومنها (برنامج القراءة للجميع وبرنامج أمني وطني مسؤوليتي وبرنامج موهبتي تصنع مهنتي وبرنامج كن ذا أثر وبرنامج ذكاء الغذاء) والعديد من البرامج الأخرى، إلى جانب معرض سفيرات فطن المصاحب الذي احتوى على أعمال الطالبات الفطنات والمعلمات المشاركات.