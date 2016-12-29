التحفظ على شابين بحوزتهما 200 ألف لم يستطيعا إثبات مصدرها

صراحة – خالد الحسين :اوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد / فواز بن جميل الميمان أنه استمراراً للدور الذي تقوم به الاجهزة المختصة بشرطة المنطقة من تغطية أمنية لجميع احياء العاصمة وما تبذله قوة الضبط الميداني بشرطة المنطفة من جهود استباقية لمكافحة جرائم السرقات بانواعها والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ، ومن خلال إعداد الخطط اللازمة لذلك فقد تمكنت الفرق الميدانية أثناء قيامها بإجراء مسح أمني شامل بحي نمار وحي العوالي من رصد سيارة نوع النترا تتجول في ساعة متأخرة من الليل يستقلها شخصين سعوديي الجنسية في العقدين الثاني والثالث من العمر ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كيسين تحوي مبالغ نقدية تجاوزت ( 000ر200) ريال وبسؤالهما عنها لم يستطيعا اثبات مصدرها تم التحفظ على المتهمين وتحريز المبلغ وتسليمهما لمركز الشرطة المختص واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص .

