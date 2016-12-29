إعلان قائمة المنتخب السعودي لمعسكر أبو ظبي

صراحة – الرياض : أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة الأسماء المختارة من المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ” الهولندي ” بيرت فان مارفيك المكونة من 28 لاعباً للمشاركة في المعسكر الخارجي الذي سيقام في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” في الفترة 5 – 15 من شهر يناير 2017 م ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

وسيخوض الأخضر خلال المعسكر مواجهتين وديتين الأولى في العاشر من شهر يناير أمام منتخب سلوفينيا و المواجهة الثانية أمام منتخب كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه .

هذا وسينطلق المعسكر في الخامس من شهر يناير بتجمع اللاعبين في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” .

وضمت قائمة المنتخب السعودي في حراسة المرمى ياسر المسليم ، محمد العويس ، وليد عبدالله ، عساف القرني وفي خط الدفاع حسن معاذ ، ياسر الشهراني ، محمد البريك ، عمر هوساوي ، أسامة هوساوي ، أحمد عسيري ، محمد آل فتيل ، منصور الحربي ، حسن كادش وفي خط الوسط سلمان الفرج ، عبدالملك الخيبري ، عبدالمجيد الرويلي ، تيسير الجاسم ، حسين المقهوي ، عبدالرحمن الدوسري ، سامي النجعي ، يحيى الشهري ، عبدالفتاح عسيري ، نواف العابد ، سلمان المؤشر ، فهد المولد وفي خط الهجوم محمد السهلاوي ، نايف هزازي ، ناصر الشمراني .