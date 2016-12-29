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29 ديسمبر, 2016   2714

اليمن تبحث مقترحًا مع الكويت لتكرير النفط الخام الكويتي ‏في مصافي عدن

مصفاة نفط تابعة لشركة توتال بفرنسا - صورة من أرشيف رويترز.

صراحة – وكالات : التقى وزير النفط والمعادن اليمني، سيف الشريف، اليوم في ‏الكويت، نظيره الكويتي، عصام المرزوقي.‏
وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية إمداد مصافي عدن بالنفط ‏الكويتي الخام لتكريره.‏
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن المسؤول الكويتي، أحال ‏المقترح اليمني، الى مؤسسة النفط في بلاده لبحث ودراسة ‏الجوانب الفنية لهذا الموضوع. ‏
وأوضحت، الوكالة عن اتفاق بين وزير النفط اليمني، ومسؤولي ‏مؤسسة البترول الكويتية على تشكيل لجنة فنية مشتركة من ‏شركة مصافي عدن ومؤسسة البترول الكويتية لبحث الجوانب ‏الفنية للموضوع ، ورفع النتائج إلى الجهات المختصة لاتخاذ ‏اللازم من حيث الإجراءات العملية. ‏

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