اليمن تبحث مقترحًا مع الكويت لتكرير النفط الخام الكويتي ‏في مصافي عدن

صراحة – وكالات : التقى وزير النفط والمعادن اليمني، سيف الشريف، اليوم في ‏الكويت، نظيره الكويتي، عصام المرزوقي.‏

وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية إمداد مصافي عدن بالنفط ‏الكويتي الخام لتكريره.‏

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن المسؤول الكويتي، أحال ‏المقترح اليمني، الى مؤسسة النفط في بلاده لبحث ودراسة ‏الجوانب الفنية لهذا الموضوع. ‏

وأوضحت، الوكالة عن اتفاق بين وزير النفط اليمني، ومسؤولي ‏مؤسسة البترول الكويتية على تشكيل لجنة فنية مشتركة من ‏شركة مصافي عدن ومؤسسة البترول الكويتية لبحث الجوانب ‏الفنية للموضوع ، ورفع النتائج إلى الجهات المختصة لاتخاذ ‏اللازم من حيث الإجراءات العملية. ‏