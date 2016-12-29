اليمن تبحث مقترحًا مع الكويت لتكرير النفط الخام الكويتي ‏في مصافي عدن

صراحة – وكالات : التقى وزير النفط والمعادن اليمني، سيف الشريف، اليوم في الكويت، نظيره الكويتي، عصام المرزوقي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية إمداد مصافي عدن بالنفط الكويتي الخام لتكريره.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن المسؤول الكويتي، أحال المقترح اليمني، الى مؤسسة النفط في بلاده لبحث ودراسة الجوانب الفنية لهذا الموضوع.
وأوضحت، الوكالة عن اتفاق بين وزير النفط اليمني، ومسؤولي مؤسسة البترول الكويتية على تشكيل لجنة فنية مشتركة من شركة مصافي عدن ومؤسسة البترول الكويتية لبحث الجوانب الفنية للموضوع ، ورفع النتائج إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم من حيث الإجراءات العملية.