وفاة شخص وإصابة 14 آخرين في حريق بوادي ملكان بمكة المكرمة

صراحة – نواف العايد : أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة تلقى بلاغا يفيد باندلاع حريق في مطبخ إحدى الشركات الخاصة بوادي ملكان على طريق غير المسلمين وعند وصول وحدات الدفاع المدني اتضح أن الحادث عبارة عن انفجار سحابة غاز داخل مطبخ عمال الشركة نجم عنه إصابة (14) شخصاً بإصابات متفاوتة وحالة وفاة واحدة .

وأفاد الشريف انه جرى نقل جميع الحالات للمستشفيات بالتنسيق مع الجهات الاسعافية كما باشر فريق التحقيق أعماله حول مسببات الحادث بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب الرائد الشريف بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة الابتعاد عن التجمهر بالقرب من مواقع الحوادث وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية لتقديم خدماتها بكل سلالة حفاظاً على أرواحهم , راجياً السلامة للجميع.