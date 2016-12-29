الولايات المتحدة تمهل 35 دبلوماسيا روسيا 72 ساعة لمغادرة البلاد



صراحة – وكالات : أفادت وكالة “رويترز” بأن السلطات الأمريكية أمهلت 35 دبلوماسيا روسيا 72 ساعة قبل طردهم من الولايات المتحدة وأغلقت مجمعين لسكن الدبلوماسيين الروس في ماريلند ونيويورك.

وأضافت الوكالة، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول، نقلا عن مصدر رسمي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة أمهلت 35 دبلوماسيا روسيا في واشنطن وسان فرانسيسكو 72 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن اتهمتهم بخرق قواعد النشاط الدبلوماسي، إضافة إلى إغلاق مجمعين لسكن الدبلوماسيين الروس في ماريلند ونيويورك بذريعة استخدامهما لأغراض استخبارية.

وادعت واشنطن أنها اتخذت مثل هذه الإجراءات على خلفية “المضايقات” التي تمارسها السلطات الروسية ضد الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا.