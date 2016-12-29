ميسي يفوز بجائزة أفضل صانع ألعاب في العالم للعام 2016

صراحة – وكالات : منح الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول، نجم الأرجنتين ونادي برشلونة، ليونيل ميسي، جائزة أفضل صانع ألعاب في العالم للعام 2016.

وهي المرة الثانية التي يحرز فيها ليونيل ميسي هذا اللقب، لكنه هذه المرة تفوق بشكل كاسح على جميع منافسيه بعدما حصل على مائة وست نقاط، بينما حصل زميله في برشلونة أندريس إنييستا على المركز الثاني بست وستين نقطة.

ويأتي منح هذه الجائزة لميسي بعد دراسات وتحليلات ومراجعات لأداء البرغوث الأرجنتيني مع فريقه الكاتالوني، حينما قاده للتتويج بلقب الدوري وكأس الملك، فضلا عن الدور الحاسم الذي لعبه في مساندة زميليه في الفريق، البرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز، وتسجيله أهدافا شخصية من مختلف الوضعيات وبأساليب مختلفة.

يذكر أن أول لاعب فاز بهذه الجائزة كان النجم الفرنسي زين الدين زيدان العام 2006 ثم البرازيلي كاكا في العام التالي، بعدها سيطر تشافي هيرنانديز وإنييستا على الجائزة، كما فاز بها كروس في 2014.