الذهب يصعد أكثر من 1% مع تراجع الدولار

صراحة – وكالات : صعدت أسعار الذهب أكثر من 1 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الخميس مع تراجع عوائد السندات الأمريكية بفعل انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة وهو ما قلص جاذبية الدولار الأمريكي أمام عملات الاستثمار الآمن مثل الين الياباني.

وجاء تعافي المعدن النفيس يوم الخميس بعد أن كان سجل أدنى مستوى في عشرة أشهر في الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول عندما أعطت بيانات اقتصادية أمريكية قوية مجلس الاحتياطي الاتحادي الثقة لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عام.

وقال اولي هانسن رئيس بحوث السلع في ساكسو بنك “الذهب لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد لكن عوائد السندات تراجعت قليلا وانخفض الدولار خصوصا أمام الين.”

وهبط الذهب أكثر من 8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مع صعود عوائد سندات الخزانة الامريكية بعد أن أدى انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة إلى تكهنات بأن تعهداته لزيادة الانفاق على البنية التحتية ستحفز النمو.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1159.50 دولار للأوقية (الأونصة) أثناء الجلسة وهو أعلى مستوى له منذ الرابع عشر من ديسمبر كانون الأول قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.16 بالمئة عند 1155.30 دولار للأوقية في أواخر التعاملات في السوق الأمريكي. وسجل المعدن الاصفر أيضا أكبر زيادة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ سبتمبر أيلول.

وأنهت العقود الأمريكية للذهب جلسة التداول مرتفعة 1.5 بالمئة إلى 1158.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.69 بالمئة إلى 16.1 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.19 بالمئة إلى 895.25 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 1.36 بالمئة إلى 674.25 دولار للأوقية.