الجيش العراقى يعلن مقتل “القائد العسكري” لتنظيم “داعش”

صراحة – وكالات : أعلن مسؤول رفيع المستوى في الجيش العراقي، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول، عن مقتل “القائد العسكري” لتنظيم “داعش” في شمال الساحل الأيسر لمدينة الموصل بضربة جوية لطيران التحالف الدولي.

وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى”، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه: “تم مقتل ما يسمى القائد العسكري لشمال الساحل الأيسر الإرهابي المدعو أبو حذيفة بضربة جوية من طيران التحالف الدولي”.

وأشار يار الله إلى أن قطعات المحور الشمالي دمرت 8 عربات مفخخة وقتلت 70 إرهابيا من ضمنهم قناصين أجانب، مضيفا أن قطعات الفرقة التاسعة فجرت 3 عربات مفخخة كانت تحاول استهداف القطعات في حي الشيماء والصحة ضمن المحور الجنوب الشرقي.