اشتباكات بين القوات السورية والمعارضة قرب دمشق

صراحة – (رويترز) – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية السورية وحلفاءها اشتبكوا مع مقاتلين من المعارضة قرب دمشق يوم الجمعة واستخدمت طائرات الهليكوبتر في غارات بالمنطقة.

وهذه هي أحدث أعمال عنف خلال وقف إطلاق النار على مستوى البلاد الذي لا يزال صامدا في معظم أنحائها.

وقال المرصد إن الاشتباكات وقعت في واد تسيطر عليه المعارضة شمال غربي دمشق.

وقال مسؤول بالمعارضة المسلحة أيضا إن اشتباكات وقعت بالمنطقة التي بدأ الجيش السوري الأسبوع الماضي حملة فيها لاستعادة الأراضي التي توفر معظم إمدادات دمشق من المياه