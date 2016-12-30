دوري الناشئين: انطلاق الجولة السابعة بست مباريات

صراحة – خالد الحسين : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين في جولته السابعة تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

القادسية – الشباب

الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )

اليوم: الجمعة 30 ديسمبر 2016 م

الوقت: 3,00 عصراً

بطاقة المباراة

الاتفاق – الفتح

الملعب: ملعب نادي الإتفاق ( الدمام )

اليوم: الجمعة 30 ديسمبر 2016 م

الوقت: 3,00 عصراً

بطاقة المباراة

التعاون – هجر

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: الجمعة 30 ديسمبر 2016 م

الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة

عرعر – الرائد

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن مساعد ( عرعر )

اليوم: الجمعة 30 ديسمبر 2016 م

الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة

الأهلي – الهلال

الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )

اليوم: الجمعة 30 ديسمبر 2016 م

الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة

الاتحاد – النصر

الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )

اليوم: الجمعة 30 ديسمبر 2016 م

الوقت: 3,50 عصراً