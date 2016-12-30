دوري الناشئين: انطلاق الجولة السابعة بست مباريات

صراحة – خالد الحسين : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين في جولته السابعة تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
القادسية – الشباب
الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )
اليوم: الجمعة 30 ديسمبر 2016 م
الوقت: 3,00 عصراً
بطاقة المباراة
الاتفاق – الفتح
الملعب: ملعب نادي الإتفاق ( الدمام )
اليوم: الجمعة 30 ديسمبر 2016 م
الوقت: 3,00 عصراً
بطاقة المباراة
التعاون – هجر
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الجمعة 30 ديسمبر 2016 م
الوقت: 3,25 عصراً
بطاقة المباراة
عرعر – الرائد
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن مساعد ( عرعر )
اليوم: الجمعة 30 ديسمبر 2016 م
الوقت: 3,25 عصراً
بطاقة المباراة
الأهلي – الهلال
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
اليوم: الجمعة 30 ديسمبر 2016 م
الوقت: 3,50 عصراً
بطاقة المباراة
الاتحاد – النصر
الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )
اليوم: الجمعة 30 ديسمبر 2016 م
الوقت: 3,50 عصراً