الدكتور الربيعة : ذكرى البيعة تجسد أصدق معاني الوفاء من شعب المملكة لقائد هذا البلد المعطاء



صراحة – فيصل القحطاني : رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة ذكرى مبايعته لتولي مقاليد الحكم في البلاد، مجدد الولاء والمحبة لملك العزم والحزم .

وقال معاليه ” تأتي هذه المناسبة التي تجسد أصدق معاني الوفاء من شعب المملكة لقائد هذا البلد المعطاء”, مؤكدا أن هذه المشاعر الصادقة تجاه خادم الحرمين الشريفين هي أكبر من أن تعبر عنها الكلمات وأسمى من أن تختزل في عبارات .

وأضاف ” عامان حافلان بالخير والعطاء والنماء ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولاً، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة رغم الصراعات والأحداث التي تعصف بالشعوب من حولنا وبالرغم من ذلك استطاعت القيادة الرشيدة بفضل الله الوقوف أمام تلك التيارات بكل اقتدار .

وبين معالي الدكتور عبدالله الربيعة أن المملكة تعد قلب العالم الإسلامي ولها دور فاعل في معالجة الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة للعالم أجمع أنها لم ولن تتخلى عن دورها القيادي في السير قدما نحو تحقيق الأمن

والسلام والاستقرار في ظل الظروف الراهنة.

وافاد معاليه أن خادم الحرمين الشريفين أسس دولة حديثة ذات تطلعات واستشراف للمستقبل بسواعد شباب لهم رؤى حديثة لمفهوم بناء الدولة تجسدت برؤية 2030 التي تعتمد على تنوع في المدخولات وبناء للقدرات الشابة وزيادة فرص التطوع , وضخ الدماء في شرايين الجهازين الإداري والتنفيذي للدولة في جميع قطاعاتها, لتبدأ عملية التنمية في جميع مفاصلها وبنيتها الاقتصادية والتنموية، داعيا الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه .