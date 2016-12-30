أمين المدينة المنورة : شهدت المملكة خلال العامين الماضيين إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل

صراحة – محمد المحسن : أعرب معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري عن سعادته بحلول ذكرى البيعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم , مجددا العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين القائد الفذ والحكيم الأمين على ثروات وطنه والمساند لقضايا الأمة الإسلامية والعربية .

وقال المهندس العمري إننا نعيش هذه الأيام الأمن والأمان والتطوير التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – منذ توليه مقاليد الحكم، حيث شهدت المملكة خلال العامين الماضيين إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل لتشكل حقبة فريدة في بناء الوطن وتنميته , كما شهدت تبني برنامج التحول الوطني 2030 م ( رؤية المملكة العربية السعودية2030) لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة .

وأضاف أن الرؤية رسمت التوجهات والسياسات العامّة للدولة والأهداف والالتزامات الخاصّة بها لتكون المملكة نموذجا رائدًا على المستويات كافة، وانسجاماً مع هذه الرؤية تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه ، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة ، ومن ضمن برامج التحول الوطني أيضاً إقرار الميزانية العامة للدولة 1438 / 1439هـ التي تميزت بالإفصاح والشفافية وستساهم بإذن الله في تسريع التنمية والتطور التي تنعم بها المملكة في هذا العهد الميمون ومضاعفة ثمارها الطيبة من أجل خير وازدهار أبناء الوطن .

وأشار معاليه إلى أن عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز اتسم بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به من صفات متميزة من أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني بأجمعه في كل شأن وفى كل بقعة داخل الوطن وخارجه ، إضافة إلى حرصه على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في شتى المجالات مع توسع في التطبيقات ، مؤكدا أن هذه المناسبة تأتي لتبعث في نفوسنا الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي والولاء لقائد مسيرتنا ، معربين خلالها عن شكرنا للقيادة الرشيدة على ما تشهده البلاد من نهضة حضارية شاملة في جميع أرجاء البلاد من مختلف الخدمات ومنها منطقة المدينة المنورة التي تتلقى الدعم الكامل والمتواصل لتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين .

واختتم معالي المهندس العمري تصريحه سائلا الله عز وجل أن يديم مجد الوطن وعز قيادته ورخاء مواطنيه .