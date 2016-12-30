الأونروا تقرر إغلاق جميع مؤسساتها ووقف خدماتها في مخيم عين الحلوة

صراحة – خالد الحسين : قررت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إغلاق جميع مؤسساتها وتعليق خدماتها كافة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين القريب من مدينة صيدا في لبنان اليوم وحتى إشعارٍ آخر بسبب الأوضاع الأمنية المتفجرة وحالة التوتر الشديد التي يشهدها المخيم .

وقال المدير العام للأونروا في لبنان حكم شهوان في منشور له على صفحات التواصل الاجتماعي إن الأونروا قررت تعليق كافة خدماتها ابتداءا من اليوم الجمعة في مخيم عين الحلوة بسبب الأوضاع الأمنية والتوتر وعدم وجود ضمانات لسلامة عاملي الأونروا .

وأعرب شهوان عن أمله بإعادة خدمات الأونروا إلى مخيم عين الحلوة في أسرع وقت لضمان وصول خدمات أساسية للكثير من الذين يعتمدون عليها، موضحًا أن الخدمات الصحية كافة متوفرة ومستمرة في مناطق صيدا بعيدا عن المخيم وسيتم تقديمها لكل من يستطيع الوصول إليها من مخيم عين الحلوة .

وكان مخيم عين الحلوة، شهد أمس عملية اغتيال أحد عناصر حركة فتح ابراهيم منصور بعدما أقدم مجهول على إطلاق النار عليه .