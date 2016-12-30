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30 ديسمبر, 2016   2875

ليبيا ترحل 157 مهاجرًا غير شرعي لبلادهم

مسؤولون: القوات الليبية تحبط كمينا وتفقد ثمانية من أفرادها في معركة بسرت

صراحة – فيصل القحطاني : رحلت السُلطات الليبية اليوم 157 مهاجرًا غير شرعي من الأفارقة غالبيتهم من مالي حيث كانوا يأملون في أن يسافروا لأوروبا عن طريق البحر المتوسط .
وقال مسؤول بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا : “نظمت عمليات الترحيل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ، ومن تم إنقاذهم من حطام السفن المتهالكة قرب الساحل الليبي، وسيُنقلوا إلى مراكز إيواء في أنحاء البلاد . ” .
مما يذكر أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا يعمل بالتنسيق مع عدة سفارات لتنظيم إعادة هؤلاء المهاجرين لبلادهم .

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