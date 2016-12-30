ليبيا ترحل 157 مهاجرًا غير شرعي لبلادهم

صراحة – فيصل القحطاني : رحلت السُلطات الليبية اليوم 157 مهاجرًا غير شرعي من الأفارقة غالبيتهم من مالي حيث كانوا يأملون في أن يسافروا لأوروبا عن طريق البحر المتوسط .

وقال مسؤول بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا : “نظمت عمليات الترحيل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ، ومن تم إنقاذهم من حطام السفن المتهالكة قرب الساحل الليبي، وسيُنقلوا إلى مراكز إيواء في أنحاء البلاد . ” .

مما يذكر أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا يعمل بالتنسيق مع عدة سفارات لتنظيم إعادة هؤلاء المهاجرين لبلادهم .