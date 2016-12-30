جمرك الخفجي يحبط ثلاثة محاولات لتهريب 9 ألاف طلقة شوزن

صراحة – محمد المحسن : أحبط رجال الجمارك في منفذ الخفجي ثلاثة محاولات لتهريب كمية من طلقات الشوزن بلغ إجمالي عددها (9.000) طلقة مخبأة داخل أجزاء متفرقة بالمركبات القادمة للجمرك .

أوضح ذلك مدير عام جمرك الخفجي عيد العنزي، مفيدا أنه في العملية الأولى قدمت مركبة إلى الجمرك وبإجراء عملية التفتيش عليها عثر على كمية من طلقات الشوزن بلغ عددها (4.000) طلقة مخبأة بين أجزاء محرك المركبة وبخزان الوقود الأساسي بعد تفريغه من الوقود واستخدام الخزان الاحتياطي. أما العملية الثانية حاول المهرب خلالها إخفاء كمية من طلقات الشوزن بلغ عددها (3.000) طلقة مخبأة في غطاء محرك المركبة ومكان البطارية الإضافية بالإضافة إلى تجاويف الديكور الخلفي، أما المحاولة الأخيرة احبطت عند إنهاء إجراءات المركبة الجمركية وعثر بداخلها على عدد (2.000) طلقة مخبأة بين المقعد الخلفي وشنطة المركبة بمكان معد للتهريب، ولم يتم التصريح عن جميع المضبوطات في المحاولات الثلاث مبيناً أنه اتخذت الإجراءات اللازمة حيال ذلك .

وشدد العنزي على يقظة رجال الجمارك في المنافذ الجمركية وسعيهم الحثيث في إحكام الرقابة الجمركية وبذل الجهود للحيلولة دون دخول الممنوعات .