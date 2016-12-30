معرض “رحلات 1 ” يحقق مبيعات قياسية بلغت أكثر من 4.5 مليون ريال

صراحة – فيصل القحطاني : حقق المعرض السعودي الأول للسفر والسياحة والصيد “رحلات 1 ” ، الذي تقام فعالياته بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات ببريدة مبيعات قياسية بلغت أكثر من 4.5 مليون ريال خلال فترة المعرض التي امتدت لخمسة أيام .

وسجلت نوافذ البيع المنتشرة بالمعرض البالغة 60 محلاً تجارياً متخصصاً في السفر والسياحة والصيد والرحلات ، مبيعات عالية، من خلال الاتفاقيات والشراكات بين عدد من الجهات العارضة ، بالإضافة إلى المبيعات المثالية التي حققها أربعة حرفيين مشاركين في المعرض ، الذين يقدمون العديد من الحرف والمشغولات اليدوية .

ويرى المدير التنفيذي للمعرض أحمد العمار أن المعرض أسهم بشكل لافت في تعزيز الحراك الاقتصادي للمنطقة، ووفر مايروق للمستهلك ومايواكب تطلعاته في السياحة والرحلات والصيد ، إضافة إلى فتح آفاق أوسع للجهات العارضة المشاركة في توسيع دائرة العملاء وعقد شراكات وتبادل خبرات فيما بينهم، مؤكداً أن المعرض استقطب الزوار من داخل المملكة ودول الخليج ، وترجم سياحة المنطقة تحت سقف واحد وبقالب مشوق يعكس الجهود المبذولة التي تقدمها ادارة المعرض واللجان العاملة .

من جانبه أشار عدد من تجار الرحلات ومشتقاتها المشاركين في المعرض أنهم حققوا مبيعات متميزة ومثالية ، و حريصون على المشاركة في كل عام ، منوهين بالدور الريادي الذي تقوم به إدارة المعرض لتهيئة المكان المناسب لهم لمزاولة تجارتهم واجتماع منتجات مجالات السفر والسياحة والرحلات البرية والبحرية .