صراحة – محمد المحسن :أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن ” مقتل رجل أمن تابع لقوة الطواريء الخاصة بمنطقة القصيم بطلقٍ ناري ” ..
مشيراً إلى أن دوريات الأمن تلقت بلاغاً عند الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٣/٣٠هـ تضمن وفاة مواطن في العقد الرابع من العمر داخل منزله بمحافظة عنيزة ، وقد تم استكمال الإجراءات الأولية اللازمة ونقل الجثمان للمستشفى لإخضاعه للفحوصات الطبية وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام بالحادثة ..
شرطة القصيم تنفي ما تم تداوله بشأن “مقتل رجل أمن بطلق ناري”
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