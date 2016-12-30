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30 ديسمبر, 2016   3174

شرطة القصيم تنفي ما تم تداوله بشأن “مقتل رجل أمن بطلق ناري”

الشرطة
صراحة – محمد المحسن :أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن ” مقتل رجل أمن تابع لقوة الطواريء الخاصة بمنطقة القصيم بطلقٍ ناري ” ..
مشيراً إلى أن دوريات الأمن تلقت بلاغاً عند الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٣/٣٠هـ تضمن وفاة مواطن في العقد الرابع من العمر داخل منزله بمحافظة عنيزة ، وقد تم استكمال الإجراءات الأولية اللازمة ونقل الجثمان للمستشفى لإخضاعه للفحوصات الطبية وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام بالحادثة ..

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