شرطة القصيم تنفي ما تم تداوله بشأن “مقتل رجل أمن بطلق ناري”



صراحة – محمد المحسن :أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن ” مقتل رجل أمن تابع لقوة الطواريء الخاصة بمنطقة القصيم بطلقٍ ناري ” ..

مشيراً إلى أن دوريات الأمن تلقت بلاغاً عند الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٣/٣٠هـ تضمن وفاة مواطن في العقد الرابع من العمر داخل منزله بمحافظة عنيزة ، وقد تم استكمال الإجراءات الأولية اللازمة ونقل الجثمان للمستشفى لإخضاعه للفحوصات الطبية وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام بالحادثة ..