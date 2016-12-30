“التحلية” تعتزم زيادة كميات إنتاجها من المياه المحلاه في محطة ينبع

صراحة – خالد الحسين : تعتزم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة زيادة كميات المياه المنتجه والمصدرة لمنطقة المدينة المنورة بما يقارب 100 الف متر مكعب من المياه يوميا

واوضحت المؤسسة انه تم التخطيط والترتيب لأعمال الربط للكميات الإضافية مع خطوط مياه النقل لاعمال قد تستغرق 46 ساعة عمل متواصلة بدأ من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعه 30-3-1438 وذلك بعد التنسيق التام مع مديرية المياه في منطقة المدينه المنورة لأخذ كافة الاحتياطات وتقليل نسبة انخفاض كميات المياه المصدره خلال فترة اعمال الربط.

وأبانت المؤسسة أن جهودها مستمرة في زيادة كميات المياه المحلاة وتحسين كفاءة الإنتاج في كافة محطاتها العاملة.