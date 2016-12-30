نتائج الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير فيصل بن فهد

صراحة – نواف العايد : حقق فريق النصر فوزا مهما على الخليج بهدف دون رد اليوم ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم .

وارتفع رصيد النصر إلى 18 نقطة بالمركز الثاني ، فيما تجمد رصيد الخليج عند 8 نقاط بالمركز الحادي عشر .

وتعادل فريق الفيصلي والأهلي بهدفين لكل منهما ، ليرتفع رصيد الفيصلي إلى 9 نقاط بالمركز العاشر ، ورصيد الأهلي 14 نقطة بالمركز الخامس ، فيما خسر فريق هجر من نظيره الفتح بثلاثة أهداف دون رد ، ليرتفع رصيد الفتح إلى 13 نقطة بالمركز الثامن ، وتجمد رصيد هجر عند نقطة واحدة بالمركز الأخير .

وتعادل فريق أحد مع الوحدة بثلاثة أهداف لكل منهما ليرتفع رصيد أحد إلى 12 نقطة بالمركز التاسع ، ورصيد الوحدة 7 نقاط بالمركز الثالث عشر .