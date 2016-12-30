النصر يخسر من الاتحاد في دوري الناشئين لكرة القدم

صراحة – محمد المحسن : خسر فريق النصر متصدر دوري الناشئين لكرة القدم من فريق الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم ضمن الجولة السابعة من المسابقة .

وتغلب فريق الأهلي على الهلال بهدفين مقابل هدف ، وتعادل فريق القادسية مع الشباب بدون أهداف ، وتفوق فريق الاتفاق على الفتح بهدفين دون رد ، وفاز فريق عرعر على الرائد بهدف دون رد ، كما خسر فريق التعاون من هجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

ومع ختام الجولة يستمر النصر في صدارة الفرق برصيد 18 نقطة ، بفارق نقطتين عن الاتحاد الثاني ، وثالثا فريق هجر بـ 14 نقطة ، ورابعا الأهلي بـ 13 نقطة بفارق الأهداف عن الهلال الخامس ،وسادسا الشباب بـ 11 نقطة ، وسابعا القادسية بـ 10 نقاط ، وجاء بالمركز الثامن الاتفاق بـ 8 نقاط ،والتاسع الرائد بـ 7 نقاط ، بفارق الأهداف عن الفتح العاشر ، والحادي عشر عرعر بـ 3 نقاط ، والثاني عشر والأخير التعاون بدون أي نقاط .