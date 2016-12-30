جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب شريف المالكي

صراحة – نواف العايد : أدت جموع المصلين بمحافظة الداير بني مالك في منطقة جازان ، عقب صلاة الجمعة اليوم ، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب شريف بن جابر المالكي ، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .

وتقدم المصلين بجامع العزة ، محافظ الداير بني مالك محمد بن هادي الشمراني وقيادات قوة جازان .

وعقب الصلاة نقل الشمراني تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لذوي الشهيد ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.