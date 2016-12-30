الشباب يفوز على الباطن بثلاثة أهداف بدوري جميل

صراحة – محمد المحسن : حقق فريق الشباب فوزاً مهماً على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري ” جميل ” السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وتقدم الشباب بهدف سجله أحمد عطيف في الدقيقة 37 ، ثم عزز عبدالعزيز البيشي الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 58 ، وفي الدقيقة 75 قلص الباطن الفارق بهدف عن طريق المحترف دا سيلفا ، لينهي عبد الله الأسطا آمال الباطن بتسجيله الهدف الثالث للشباب في الدقيقة الأخيرة من المباراة .

وبذلك رفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس محققا فوزه الأول بعد غياب عن الانتصارات في الـ 6 جولات الماضية ، فيما تجمد رصيد الباطن عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر .