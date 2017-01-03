مدير “تعليم الجوف” يعتمد مجلس إدارة التعليم

صراحة – الجوف : اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم تشكيل مجلس إدارة التعليم للعام الدراسي 1437/1438هـ.
وأوضح أمين أمانة إدارات التعليم بالجوف الأستاذ منور بن حويطي السرحاني أن المجلس يختص بمناقشة المواضيع الهامة والهادفة لتحسين وتطوير العمل، ومناقشة القضايا التعليمية والظواهر التربوية والاجتماعية في نطاق الإدارة واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة إلى دعم التعاون والتواصل بين المجتمع التعليمي والمجتمع العام.
وقال إن المجلس تكون من السالم رئيساً، وعضوية كلاً من:
|
م
|
الاسم
|
العمل
|
المهمة
|
1
|
زكريا بن يوسف الذياب
|
المساعد للخدمات المساندة
|
نائباً للرئيس
|
2
|
د. جميلة بنت كساب الشايع
|
المساعدة للشؤون التعليمية (بنات)
|
عضواً
|
3
|
عبد الله بن أحمد الزيدان
|
المساعد للشؤون التعليمية ( المكلف)
|
عضواً
|
4
|
أحمد بن ضامن الزيد
|
مدير إدارة التخطيط والتطوير
|
عضواً
|
5
|
سلمان بن ابراهيم القايد
|
مدير إدارة الجودة
|
عضواً
|
6
|
غازي بن رميح الرويلي
|
مدير إدارة المتابعة
|
عضواً
|
7
|
خطار بن زاكي الرويلي
|
مدير إدارة الشئون القانونية
|
عضواً
|
8
|
عواد بن شعيب الرويلي
|
مدير إدارة المراجعة الداخلية
|
عضواً
|
9
|
سامي بن نصير السماره
|
مدير إدارة تقنية المعلومات
|
عضواً
|
10
|
عبد العزيز بن سعود النبط
|
مدير إدارة الإعلام التربوي
|
عضواً
|
11
|
حمود بن الحميدي الشمري
|
مدير وحدة تطوير المدارس (بنين)
|
عضواً
|
12
|
أمل بنت عقلا المصبح
|
مديرة لوحدة تطوير المدارس (بنات)
|
عضواً
|
13
|
بدر بن عواد الرغيان
|
مدير إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية
|
عضواً
|
14
|
فيصل بن عياده الشلال
|
مدير إدارة العلاقات العامة
|
عضواً
|
15
|
عاطف بن صالح الطالب
|
مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية
|
عضواً
|
16
|
محمد بن عبدالمحسن العنزي
|
مدير مركز رعاية المستفيدين
|
عضواً
|
17
|
فايز بن حمدان الرمان
|
مدير مكتب التعليم بسكاكا (بنين)
|
عضواً
|
18
|
صباح بنت حمدان المناع
|
مديرة مكتب التعليم بسكاكا (بنات)
|
عضواً
|
19
|
خالد بن عبدالكريم الوشيح
|
مدير مكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل
|
عضواً
|
20
|
عبدالرجمن بن صبيح الشراري
|
مدير مكتب التعليم بمحافظة طبرجل
|
عضواً
|
21
|
حمود بن باقي الرويلي
|
مدير مكتب التعليم بصوير
|
عضواً
|
22
|
راجح بن مسعد الفهيقي
|
مدير مكتب التعليم الأهلي
|
عضواً
|
23
|
نايف بن طراد الدرباس
|
مشرف تربوي/ مكتب دومة الجندل
|
عضواً
|
24
|
نوره بنت صاهود المطيري
|
مشرفة / مكتب سكاكا ( بنات)
|
عضواً
|
25
|
صالح بن نزال حياة الشراري
|
قائد مدرسة منابر الخير المتوسطة بطبرجل
|
عضواً
|
26
|
رغداء بنت محمد الدندني
|
قائده الابتدائية الثانية عشر بسكاكا
|
عضواً
|
27
|
طارق بن كريم ساكت العبد
|
معلم/ ثانوية الأمير عبدالاله بسكاكا
|
عضواً
|
28
|
علياء بنت رشود الرويلي
|
معلمة / ابتدائية هديب
|
عضواً
|
29
|
منور بن حويطي السرحاني
|
أمين أمانة إدارات التعليم
|
أمينا للمجلس
|
30
|
عبدالعزيز بن سليمان الفهد
|
مشرف الأمانة
|
منسقاً للبنين
|
31
|
هناء بنت محمد الكازمي
|
مشرفة الأمانة
|
منسقاً للبنات