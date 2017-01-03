مدير “تعليم الجوف” يعتمد مجلس إدارة التعليم

صراحة – الجوف : اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم تشكيل مجلس إدارة التعليم للعام الدراسي 1437/1438هـ.

وأوضح أمين أمانة إدارات التعليم بالجوف الأستاذ منور بن حويطي السرحاني أن المجلس يختص بمناقشة المواضيع الهامة والهادفة لتحسين وتطوير العمل، ومناقشة القضايا التعليمية والظواهر التربوية والاجتماعية في نطاق الإدارة واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة إلى دعم التعاون والتواصل بين المجتمع التعليمي والمجتمع العام.

وقال إن المجلس تكون من السالم رئيساً، وعضوية كلاً من: