ضبط سبعة وافدين مخالفين لنظام العمل والإقامة بالعقيق

صراحة – فيصل القحطانى: نفذ مكتب عمل محافظة العقيق بالباحة أمس حملة تفتيش ميدانية مشتركة بالتعاون مع شرطة المحافظة ولجنة التوطين والبلدية لمتابعة تطبيق قرار توطين محال بيع الجوالات والتفتيش على المطعام بشكل عام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 وافدين مخالفين لنظام العمل والإقامة وتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى إدارة الوافدين لاتخاذ اللازم في حقهم، كما تم ضبط مخالفات لنظام العمل فيما تتواصل الحملات المشتركه في المحافظات الأخرى بالمنطقة.

وأوضح مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إبراهيم الزلفان، أن الحملات مستمرة على جميع الأنشطه بالمنطقة، مؤكدًا على أصحاب العمل عدم تشغيل الوافدين المخالفين في منشأتهم وفي المهن المقصورة على السعوديين وحثهم على توظيف المواطنين في الوظائف المستهدفة، معبرًا عن شكره لكل من تعاون بالإبلاغ على المخالفات عن طريق، تطبيق معآ للرصد أو عن طريق ١٩٩١١.