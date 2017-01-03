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3 يناير, 2017   2645

وزير الإدارة المحلية اليمني يبحث تجهيز المدرسة اليمنية ـ الجيبوتية بتمويل من مركز الملك سلمان

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صراحة-الرياض:بحث وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح أمس مع المسؤولين في جيبوتي قضايا اللاجئين اليمنيين وسبل تقديم التسهيلات لهم، والتسهيلات الخاصة بتوسعة وتجهيز المدرسة اليمنية ـ الجيبوتية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الوزير فتح أشرف أيضاً على توزيع المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية، في مخيم أوبخ الجيبوتي، الذي يضم اللاجئين اليمنيين.
وكان عدد من الجمعيات قدمت مساعدات إيوائية للاجئين اليمنيين إضافة إلى كفالة 200 يتيم في المخيم أوبخ.

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