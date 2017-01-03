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3 يناير, 2017   3335

مدير جوازات منطقة الجوف يتفقد شعبة جوازات دومة الجندل ويزور المحافظ

72sews

 

صراحة-الجوف:قام مدير جوازات منطقة الجوف العميد محمد بن مقرن الزامل بزيارة تفقدية لشعبة جوازات محافظة دومة الجندل يرافقه مساعده العميد عايض بن عوض المطيري ومدير إدارة شؤون العمليات العقيد نواف بن أحمد الرشود  تفقد خلالها العميد الزامل سير العمل في هذه الشعبة ؛ واطلع خلال هذه الزيارة على آلية تنفيذ المهام فيها واجتمع مع العاملين من ضباط وأفراد وموظفين لبحث الملاحظات والمعوقات التي قد تواجه العمل وحثهم على بذل المزيد من الجد والإجتهاد في القيام بأعمالهم الموكلة إليهتجدر الإشارة إلى قيام العميد الزامل بزيارة لمحافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال التمياط في مكتبه لبحث وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وتبادل الآراء والمقترحات وفق رؤية وتطلعات مدير عام الجوازات .

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