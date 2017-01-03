تقنية نجران تواصل القبول لبرنامجي البكالوريوس والدبلوم

صراحة-نجران:تواصل الكلية التقنية بنجران القبول لبرنامج التدريب التطبيقي لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438/1437هـ، ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، وذلك عبر موقع الكلية الإلكتروني nct.tvtc.gov.sa.

وأفاد عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري، أن تخصصات الدبلوم الصباحي والمسائي تشمل قسم تقنية الحاسب الآلي “تخصص دعم فني – برمجيات” وقسم التقنية الإدارية “تخصص محاسبة – إدارة مكتبية” وقسم التقنية الكهربائية “تخصص قوى كهربائية” وقسم التقنية الميكانيكية “تخصص إنتاج” وقسم تقنية المحركات والمركبات “تخصص محركات ومركبات”، بالإضافة لبرنامج البكالوريوس في تخصص البرمجيات، مشيراً إلى أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات ستبدأ بعد غلق باب التقديم مباشرة، وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني يوم الأحد المقبل.