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3 يناير, 2017   2139

البحرية الصينية تقول إن حاملة طائرات أجرت تدريبات في بحر الصين الجنوبي

حاملة لطائرات الصينية لياونينج تبحر في بحر الصين الشرقي صورة أصدرها مكتب خيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية يوم 25 ديسمبر كانون الأول 2016. (صورة لرويترز يتم توزيعها كما تلقتها كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

 

صراحة-وكالات:قالت البحرية الصينية إن حاملة الطائرات الوحيدة التي تملكها الصين أجرت تدريبات في بحر الصين الجنوبي وذلك بعد أيام من قول تايوان إن الحاملة وسفنا مرافقة لها مرت على بعد 90 ميلا بحريا من جنوب الجزيرة وسط تجدد التوتر بين الجانبين.

وأبحرت الحاملة لياونينج والسفن الحربية المرافقة لها قبالة الساحل الشرقي لتايوان فيما وصفته الصين بأنها تدريبات اعتيادية تتفق مع القانون الدولي.

وقالت البحرية الصينية على موقعها الرسمي للتدوينات المصغرة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إن الطائرات المقاتلة من الطراز جيه-15 المصاحبة للحاملة أجرت تدريبات في “ظروف بحرية معقدة” يوم الاثنين.

وأضافت أن مجموعة حاملة الطائرات أجرت أيضا تدريبات بالطائرات الهليكوبتر دون أن تذكر تفاصيل بشأن الموقع بدقة.

وتأتي المناورات وسط توترات جديدة مع تايوان ذات الحكم الذاتي – والتي تقول بكين إنها جزء من الصين- بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مؤخرا برئيسة تايوان مما أغضب الصين.

وأثارت المجموعة البحرية الصينية قلق اليابان عندما عبرت بين جزيرتي مياكو وأوكيناوا اليابانيتين.

وأجرت القوات الجوية الصينية مناورات بعيدة المدى الشهر الماضي فوق بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي مما أثار مخاوف في اليابان وتايوان. وقالت الصين وقتها إن تلك المناورات روتينية أيضا

 

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