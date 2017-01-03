تخصيص سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تطبيق “كريم”

صراحة-الرياض:أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع شركة مواصلات “كريم” لتقنية المعلومات, سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة, وإطلاق 25 سيارة مجهزة بشكل كامل في الرياض وجدة تعمل على مدار الساعة في المرحلة الأولى، على أن يتم زيادة أعداد السيارات، وتوفير الخدمة ذاتها في مدن أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد وقعت في شوال الماضي, اتفاقية مع الشركة، لتوفير سيارات لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تطبيق الشركة الإلكتروني ” كريم” , يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من طلب خدمة النقل بواسطة السيارات المعدة لهذا الغرض.

يذكر أن أبرز ما تضمنته الاتفاقية تنازل شركة مواصلات “كريم” كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية عن المقابل الربحي المخصص لها والمقدر بـ 25% من إجمالي تكلفة أجرة النقل، ومنح فرصة العمل في تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعطاء الأولوية للفئات المستفيدة من خدمات الوزارة كالأيتام ومستفيدي الضمان الاجتماعي للانضمام إلى الشركة كسائقين، وذلك سعيا من الوزارة إلى إشراكهم في تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين القدرات المالية لهم.

وتأتي الاتفاقية ضمن اطار التعاون والتكامل بين مؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في المشاريع التي يتبناها القطاع الخاص وتعود بتحسين للخدمة والمستفيد من المواطنين.