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3 يناير, 2017   2967

معرض عمارة الحرمين الشريفين يستقبل وفد اتحاد المنظمات الإسلامية

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صراحة-مكةالمكرمة:زار وفد من اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا اليوم, معرض عمارة الحرمين الشريفين حيث كان في استقبالهم مدير المعرض أحمد الدخيل الذي قدم لهم عرضاً مفصلاً عن المقتنيات التي يضمها المعرض والجهود التي تبذلها القيادة – أيدها الله – لإبراز هذا التراث التاريخي العريق من بداية العصر الأموي إلى العصر السعودي الزاهر.
وقد أبدى الوفد إعجابه وتقديره بمدى التطور الذي شهده ويشهده الحرمان الشريفان وبما يكفل – بإذن الله – تقديم أفضل الخدمات لقاصديهما، داعين الله عز وجل أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين.

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