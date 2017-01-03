تدشين برنامج تنمية القيادات والمعرض الدائم للأمن الفكري للأسرة بمنطقة تبوك

صراحة-تبوك:دشن معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، أمس بمقر فرع الوزارة بمنطقة تبوك, برنامج تنمية القيادات الإدارية والمعرض الدائم والمصاحب لبرنامج “الأمن الفكري للأسرة”, الذي تنظمه الوزارة لتعزيز وترسيخ مفهوم الأمن الفكري لدى الأسر, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وتجول الدكتور السديري خلال التدشين في المعرض الذي يحوي ركنا خاصا بذكرى البيعة تم خلاله عرض أجمل العبارات التي قيلت بهذه المناسبة في ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وركنا مماثلا لجنودنا البواسل, كما استمع لشرح من مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك محمد بن عبد الحميد السميري, عن المعرض الذي يأتي لتمنيكن المجتمع من إرسال رسائلهم الإيجابية لكل من يدافع عن هذه الأرض الطاهرة, كما اطلع على عدد من الأركان الأخرى لعدد من الأجهزة الحكومية المشاركة في برنامج الأمن الفكري للأسرة.

بعد ذلك دشن معاليه, برنامج تنمية القيادات بفرع تبوك الذي يهدف إلى تخصيص برامج تدريبية وتطويرية تهتم بالقيادات والأفراد في عدد من مجالات الاحتياج والتأهيل .

وأعرب نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, عن اعتزاز الوزارة بما تقدمه فروعها في جميع مناطق المملكة من مناشط دعوية وإرشادية للمجتمع, عاداً إقامة مثل هذه البرامج والفعاليات ما هي إلا جملة من برامج الوزارة التي تهدف إلى إرساء مفهوم الأمن الفكري لدى الأسر, بمشاركة عدد من الجهات والأجهزة الحكومية, الذي غطى معظم مناطق المملكة ممثلا بمراكز الدعوة والإرشاد في فروع الوزارة, حيث شمل البرنامج أكثر من 600 ندوة أقيمت على مدى سنوات وما زالت مستمرة منها ما يخص الأئمة والدعاة وما يتعلق بالمجالات التدريبية ليقوم الخطباء والدعاة بتدريب زملائهم في مختلف المساجد والمنابر .

وأبان أنه تم تدشين برنامج تطوير القيادات الإدارية الذي يأتي في إطار ستة برامج تدريبية حديثة للقيادات مبنية على الجدارات والكفايات الوظيفية، بالإضافة لخمسة برامج عامة تتعلق بمهارات الأداء الجيد، ويستمر تنفيذ البرامج التدريبية مستوعبة 250 موظفا، و25 قياديا، عبر 30 ورشة عمل تفاعلية، بمجموع 240 ساعة تدريب، خلال 12 أسبوعا، موزعة حسب طبيعة وحاجات الفرع , مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج تهدف إلى تطوير كفايات الأداء ضمن سعي الوزارة لإنجاح خطط التحول 2020، ورؤية المملكة 2030، من خلال تهيئة رفع كفاية رأس المال البشري، تزامنا مع برنامج الملك سلمان للموارد البشرية، وبرنامج تطوير الكفاءة الإداري بمختلف قطاعات الوزارة .

وأثنى الدكتور السديري في ختام حديثه, على ما قام به فرع الوزارة بمنطقة تبوك من تنظيم لهذا الملتقى الكبير الذي يشارك فيه أكثر من 1500 من العلماء والخطباء وأئمة المساجد وطلبة العلم.

وفي ذات السياق, كرم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك مساء أمس, بحضور معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري, الجهات الحكومية والأهلية المساهمة في دعم برامج الفرع الدعوية ومناشطه لخدمة المجتمع, وعدد من طلبة العلم نظير ما قدموا من جهد لخدمة الدعوة إلى الله .