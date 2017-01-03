هيئة الأرصاد وحماية البيئة تُغلق وتُغرم منشآت بيئية مخالفة

صراحة-جدة:أغلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤخراً ثلاث منشآت بيئية، وغرمت 25 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، شملت مصانع للمنتجات الخرسانية، والالمونيوم وإنتاج الرديترات والزجاج، ومردم للرماد الكربوني، وكسارات، في كل من منطقة مكة المكرمة، والشرقية، والمدينة المنورة.

من جانبه أوضح رئيس لجنة النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات بالهيئة الدكتور ماجد أبو عشي, أن العقوبات تأتي ضمن جهود الهيئة في تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها، لافتًا الانتباه إلى استمرار الهيئة في عمليات التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من تطبيقها للاشتراطات المعتمدة.