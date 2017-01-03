الاتصالات السعودية : دخول الكيبل القاري الخامس لمرحلة التشغيل الفعلية

صراحة – محمد المحسن : اعلنت شركة الاتصالات السعوديةSTC احد أهم مؤسسي الكيبل القاري الخامس SEA- ME- WE-5 دخول نظام الكيبل الجديد مرحلة تشغيل الخدمة، ويعتبر الكيبل الخامس أحدث انظمة الكوابل الدولية الجديدة في المنطقة بطول 20 ألف كيلو متر تقريبا، ويربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث يمتد من سنغافورة شرقا عبر المحيط الهندي وتم إنزاله مؤخراً بصورة كاملة في مدينه ينبع على البحر الاحمر، ويعبر مصر والبحر المتوسط ويصل الى ثلاثة منافذ في اوروبا، وهي تركيا وايطاليا وفرنسا.

وهذا النظام البحري سيسهم بفعالية في استيعاب الطلب المستقبلي على الانترنت والسعات الدولية بين الدول المشاركة التي تشهد نمو كبير في الطلب على خدمات الانترنت، منها التجارة الالكترونية والقنوات التلفزيونية والالعاب والمحتوى، ويعد هذا الكيبل رافدا قويا لبقية الكوابل البحرية في المنطقة والمملكة خصوصا، مما يساعد عملاء الاتصالات السعودية علي التميز الدائم بسرعات الانترنت العالية واستمراريتها بدون انقطاع.

الجدير بالذكر ان الاتحاد المسئول عن الكيبل القاري مكون من 18 شركة اتصالات عالمية من 16 دولة، وترأس شركة الاتصالات السعودية اللجنة الإدارية العليا لهذا التحالف وبشراكة مع شركة الاتصالات السنغافورية.