شبكة قنوات هدى تؤهل طلاب المنح في الجامعات السعودية للعمل الإعلامي

صراحة – نواف العايد : أعلنت شبكة قنوات هدى الإعلامية عن إطلاقها برنامجا يستهدف تأهيل 40 طالبا من طلاب المنح في الجامعات السعودية للعمل الإعلامي وإثراء المحتوى الإعلامي الهادف لقنواتها الإنجليزية، والألمانية والروسية.

وكشف المدير التنفيذي للشبكة الشيخ فؤاد بن عبد الرحمن الرشيد أن هذا المشروع الذي سينطلق قريبا هو برنامج تطبيقي متكامل يستهدف تدريب الكوادر البشرية من طلاب المنح الناطقين باللغات التي تستهدفها القناة وهي (الإنجليزية، والألمانية، والروسية، والفرنسية، والاسبانية) على التوظيف الأمثل لأفكارهم الإعلامية وإيصالهم إلى مستوى الكفاية والاحترافية في مجال صناعة الإعلام وتحويلهم إلى إعلاميين واعدين.

وقال بأن الشبكة من منطلق عملها في التعريف بالشريعة الإسلامية السمحة باللغات الحية، ونظرا لاحتياج العمل الدعوي الناطق بغير العربية لدعاة يتعاملون مع الإعلام باحترافية، ولوجود عدد من الدعاة المؤهلين علميا وثقافيا من الدارسين في الجامعات السعودية مثل جامعة الإمام وجامعة الملك سعود وجامعة طيبة وجامعة أم القرى ولرغبة الكثير منهم المشاركة في نشر العلم الشرعي وتعريف غير المسلمين بالإسلام من خلال وسائل الإعلام الفضائية أطلقت هذا المشروع الذي يهدف إلى إعداد استراتيجي لهذه الكوادر الإعلامية، وتوثيق العلاقة المؤثرة بين بعض دعاة وإعلامي المستقبل من طلاب المنح مع القناة، وتمكينهم من أدوات الإنتاج الإعلامي والشبكات الاجتماعية ليكونوا أكثر فاعلية، إضافة إلى دعم الفئة المستهدفة مهنيا ومعرفيا في الجانب الإعلامي وتأهيلهم لمواكبة السوق الإعلامية، وكذلك صناعة الإعلاميين المتميزين والعمل على استثمارهم ونشر فكرهم الوسطي من خلال شبكة هدى وغيرها من القنوات الهادفة.

وأوضح أن البرنامج الذي يأتي بدعم ورعاية من وقف سعد وعبد العزيز الموسى خصص له 100 ساعة عمل يشتمل على 6 مراحل تتضمن الإخراج وصناعة الأفلام (السيناريو، المونتاج، التصوير والإضاءة، الجرافكس، الأرشفة، الرؤية الإخراجية، الإدارة الإعلامية) ، وكتابة السيناريو الوثائقي والدرامي، والمونتاج، إضافة إلى الموشن جرافيكس، والتصوير التلفزيوني وتغطية الأحداث بالصورة، والتطبيق العملي الذي يمتد على فترة 15 أسبوع، مشيرا بأنه سيتم تقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ هذه الأعمال، وتحفيز المتدربين بإقامة منافسة بينهم وتكريم المتميزين والأعمال الفائزة في الحفل الختامي للمشروع، داعيا في الوقت ذاته الطلاب الراغبين في المشاركة في هذا البرنامج تعبئة الاستمارة الخاصة في المشروع على مواقع الشبكة على الرابط: http://bit.ly/hassan-huda .

وتوقع الشيخ الرشيد أن يسهم البرنامج في تخريج كوادر إعلامية تحمل رسالة دعوية بلغات مختلف ومن جنسيات متعددة، وأن يستقطب المتميزين للعمل بدوام كلي أو جزئي في شبكة القنوات، مؤكدا أن هذا البرنامج سيشتمل على إعداد 6 برامج وافلام إعلامية على الأقل من إنتاج المتدربين تعرض في القناة في نهاية البرنامج التدريبي.

يذكر أن شبكة قناة هدى الإنجليزية هي شبكة سعودية دعوية وقفية تستهدف دعوة غير المسلمين وتعليم المسلمين وحاصلة على ترخيص هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، انطلقت في شهر رمضان لعام 1426هـ ومقرها الرئيسي في الرياض ولها استديوهات ومكاتب في الرياض ومكة والقاهرة ولندن ودبي وإسطنبول وقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويصل بث القناة إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا عن طريق الأقمار الصناعية نايل سات وقمر جلاكسي (Galaxy19) وتوجد قناة خاصة محلية تبث في بريطانيا عبر نظام الكيبل (IPTV)، ويمكن مشاهدة بث القناة المباشر من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت بنظام (Livestreaming) أو تطبيقات القناة في الهواتف الذكية، وبفضل الله وصلت عدد المشاهدات إلى 65 مليون مشاهدة عبر البث الفضائي و 120مليون زيارة عبر منصات الإنترنت.