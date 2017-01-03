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3 يناير, 2017   3588

أمير تبوك يوجه تعليم المنطقة بتأخير بداية الاختبارات إلى التاسعة صباحاً

2017-01-03_164945

صراحة – محمد المحسن : وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ، بتأخير بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، لمدة ساعة على أن تبدأ الساعة التاسعة صباحاً في مدارس البنين والبنات، نظراً للظروف الجوية الباردة في المنطقة.
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك الدكتور عمر بن أحمد الشريف أن توجيه سمو أمير منطقة تبوك بتأخير موعد الاختبارات إلى الساعة التاسعة صباحاً سينفذ بإذن الله بداية من الأحد المقبل، ويشمل مدارس تبوك وقراها للبنين والبنات، ومدارس تيماء وقراها للبنين والبنات، ومدارس حقل وقراها للبنين والبنات، ومدارس البدع وقراها للبنين والبنات، ومدارس مراكز أبوراكة والفارعة والبليطيح للبنين والبنات.
وأعرب مدير التعليم عن شكره وتقديره وأسرة التعليم كافة في المنطقة للأمير فهد بن سلطان،على توجيه سموه الذي يأتي امتداداً لعناية سموه بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في المنطقة.

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