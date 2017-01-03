” منتجون 4 ” يختتم فعالياته بـ مبيعات تجاوزت 7 ملايين ريال

صراحة – خالد الحسين : اختتمت أمس، فعاليات معرض المستثمرات من المنزل “منتجون4 “، الذي رعى افتتاح فعالياتها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بتنظيم من غرفة الرياض، ممثلة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقد حظي المعرض بتفاعل كبير من قبل الزوار الذين تجاوزا الـ 200 ألف زائر وزائرة على مدى 7 أيام، وبحجم مبيعات فاقت الـ 7 ملايين ريال، مثلت عائداً على 600 أسرة منتجة. وعبًر عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ماجد بن عبدالمحسن الحكير, عن سعادته بنجاح فعاليات معرض “منتجون 4”, مبيناً أن المعرض حقق أهدافه من خلال خلق فرص استثمارية تبدأ صغيرة وتنطلق حتى تنمو بشكل يضمن لها الاستمرارية والنجاح، بالإضافة لمتابعة للمشاريع التي شاركت ودعمها حتى تستقل بذاتها، كما منح المعرض الفرصة للعديد من المستثمرات في عدد من التخصصات الجديدة التي شاركت هذا العام، وأتاح للمستثمرات فرصة التعريف بمنتجاتهن للزوار.

وأفاد الحكير أن معرض “منتجون 4 ” حظي بمتابعة ومشاركة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وشهد كثافة في الحضور وتفاعل الزوار, مؤكداً أن ذلك يعد شهادة نجاح للمعرض والمنظمين.

من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وعضو مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ورئيس مجلس الأمناء لمركز الرياض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة راكان بن عبدالله أبونيان، أن نجاح معرض المستثمرات من المنزل “منتجون 4 ” تم بفضل الله ثم بفضل الكوادر السعودية التي أسهمت بتنظيم المعرض والوقوف على كل كبيرة وصغيرة، مبيناً أن غرفة الرياض من خلال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أخذت على عاتقها دعم الأسر المستثمرة والمشاريع الصغيرة.

وأفاد أن معرض “منتجون” يمثل الركيزة الأساسية لدعم المشاريع المنزلية، من خلال توفير منصات بالمجان للأسر المستثمرة لعرض منتجاتها، مبيناً أن مبيعات هذا العام تجاوزت 7 ملايين ريال, شملت أكثر من 600 أسرة يمثلن 22 نشاط للمنتجات الإبداعية والتراثية واليدوية، بالإضافة لنماذج تحولت من الاستثمار المنزلي إلى افتتاح منشآت خاصة بهن.

وبين الرئيس التنفيذي لمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فهد بن سالم بن نوح أن أسباب نجاح ” منتجون 4 ” تكمن في التكامل بين جميع الجهات التي شاركت في المعرض ، مقدماً شكره تقديره لجميع الجهات الراعية من القطاعات الحكومية والخاصة على جهودهم المبذولة خلال أيام المعرض، ومشاركتهم, دعماَ منهم لرسالة الغرفة التي حملت على عاتقها دعم المستثمرات من المنزل والمشاريع الصغيرة. الجدير بالذكر أن معرض المستثمرات من المنزل ” منتجون 4 ” شهد في يومه الأخير تكريم المنظمين للمعرض، والمتطوعات اللائي ساهمن بشكل فعال في نجاح المعرض “، وحظي المعرض طيلة أيامه بزيارة قيادات عدد من الجهات الحكومية والدبلوماسيين.