“جامعة نجران” تعلن نتائج القبول الاحتياطي للفصل الدراسي الثاني

صراحة – نواف العايد : أعلنت جامعة نجران عن قبول جميع المتقدمين للفصل الدراسي الثاني ممن حققوا الشروط المطلوبة للإلتحاق بكليات الجامعة بمختلف تخصصاتها وذلك بعد أن أتاحت الجامعة خدمة التسجيل حتى نهاية الشهر الماضي من العام الحالي.

وأشار عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري إلى أنه رغبة من الجامعة في إتاحة فرصة أخرى لقبول الطالبات ممن لم يتم قبولهن في القبول الاحتياطي لعدم تحقق شروط القبول في كليات المدينة الجامعية في نجران، فقد أتاحت الجامعة لهن تغيير طلب القبول مرة أخرى على مقريّ محافظة حبونا أو محافظة يدمة لمن تحقق نسبة موزونة 70% فأكثر، على أن يكون آخر موعد لتعديل الطلب هو الخامس عشر من الشهر الجاري.

وبين الدكتور العمري أن الجامعة نفذت ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عملية القبول لهذا العام على ثلاث مراحل حيث أعلنت في وقت سابق عن استيعاب جميع المتقدمين لها من خريجي وخريجات منطقة نجران حديثي التخرج، والبالغ عددهم قرابة 7500، وفي المرحلة الثانية من القبول أعلنت عن استيعاب أكثر من 2000 طالب وطالبة ممن تم ترشيحهم للقبول الاحتياطي للبكالوريوس والدبلوم، بالإضافة إلى الدبلوم العالي، حيث تم ترشيح جميع المتقدمين من خريجي وخريجات منطقة نجران للعامين 1435-1436هـ و1436-1437هـ، كما أتاحت الفرصة لبعض خريجي عام 1434-1435هـ ممن حققوا شروط القبول، بالإضافة إلى خدمة التراجع عن القبول المبدئي في المرحلة الأولى لمن يرغب في تعديل رغباته، وتم ترشيحهم في المرحلة الثانية، ومكنت الجامعة المتقدمين من الاطلاع على نتائج القبول عبر بوابتها الإلكترونية، مشيراً إلى أن الجامعة خفضت معدل القبول لهذا العام 5% لطلاب وطالبات مدارس الحد الجنوبي في التخصصات التي تتطلب “التحصيلي”، مراعاة لظروف المنطقة.

وأفاد العمري أن عملية الترشيح والفرز تمّت بشكل آلي، مما يضمن العدالة والشفافية، حيث أتاحت للمقبولين للانتظام مبدئياً إرفاق الشهادة الثانوية والهوية الوطنية عبر نتائج القبول في البوابة الإلكترونية، وعبر البريد الممتاز لطلبة الانتساب بعد طباعة استمارة الترشيح ونموذج البريد الممتاز من البوابة الإلكترونية.

مما يذكر أن الجامعة واستشعارًا بمسؤولياتها واستكمالًا لسلسلة مبادراتها المستمرة تجاه أبطال الحد الجنوبي فقد تم الإعلان عن قبول ٣٠٠ مرابط من مختلف القوات العسكرية في مختلف كلياتها، وإعفائهم من الرسوم الدراسية، وستعلن في الأسابيع القادمة عن دفعة جديدة ممن تم تقدموا مؤخرًا من المرابطين على الحد الجنوبي.