التدريب التقني : 98% من خريجي برامج السياحة التحقوا بسوق العمل



صراحة – فيصل القحطاني : أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توسعها في البرامج التدريبية المتخصصة في قطاع السياحة لاستقطاب المزيد من الراغبين في الالتحاق بتلك البرامج من الشباب السعودي وذلك بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وخطة تنويع مصادر الدخل ومواكبة «رؤية المملكة 2030».

وأوضح عميد كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة ماجد العنزي التابعة للمؤسسة أن خريجي برامج الكلية يحظون بإقبال القطاع الخاص على توظيفهم قبل تخرجهم حيث تم توقيع ( 30 ) اتفاقية حتى الآن تهدف لتوظيف خريجي الكلية، في كبرى شركات التموين الغذائي والفندقة وشركات الحجوزات والبرامج السياحية.

وأكد العنزي أن نسبة توظيف خريجي الكلية وصلت إلى (98 )% حالياً ، مرجعاً ذلك إلى أن شركات القطاع الخاص وجدت الموارد البشرية المتخصصة في الكلية لتشغيل مشاريعها، وأيضاً مناسبة مهارات الخريجين للاحتياج الفعلي للشركات العاملة في قطاع السياحة والفندقة.

وبعد تجربة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة والتي أظهرت مدى إقبال الشباب المتزايد على البرامج التدريبية في قطاع السياحة وكذلك استقطاب الشركات للخريجين وتوظيفهم توسعت المؤسسة مؤخراً في هذا المجال ليصل حالياً عدد الوحدات التدريبية المتخصصة في السياحة ( 5 ) كليات ومعاهد وهي كلية السياحة والفندقة في المدينة المنورة، وكليتي «لورييت الرياض»، و«لورييت للسياحة المدينة»، و كلية «نياجرا للسياحة الطائف»، إضافةً للمعهد العالي للسياحة والضيافة في جازان.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى أن إجمالي عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة والتراث الوطني ستصل إلى مليون وظيفة في عام 2020.