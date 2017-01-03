أمير تبوك يدشن مشروعات تنموية بمحافظة تيماء بلغت قيمتها 723,755,925 ريالا

صراحة – محمد المحسن : دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمحافظة تيماء, مشروعات تنموية جديدة وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة، واطلع على نسب الانجاز في هذه المشروعات التي بلغت قيمتها 723,755,925 ريالا.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المشروعات في تيماء, مديرعام التعليم بمنطقة تبوك الدكتور عمر احمد أبو هاشم الشريف, ومنسوبي التعليم بالمحافظة، حيث دشن سموه مكتب التعليم ومدرسة ابتدائية جديد للبنات ومتوسطة وثانوية تحفيظ القران الكريم.

واستمع سمو أمير المنطقة إلى ما تم تنفيذه من مشروعات تعليمية بالمحافظة، مؤكدا أهمية تهيئة الأجواء للطلاب والطالبات التي تساعدهم على تلقي التعليم المميز وأداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

بعد ذلك وضع سموه حجر الأساس لمشروع توسعة محطة كهرباء تحويل تيماء الجديدة، كما استمع إلى شرح من مدير كهرباء تبوك المهندس مساعد فهد القباع, عن المشروعات الكهربائية المنفذة من قبل الشركة السعودية للكهرباء بمحافظة تيماء خلال عام 2016م بقيمة 98 مليون ريال تضمنت, إضافة 800 مشترك وتنفيذ مشروعات تعزيز وإحلال الشبكات وتمديد كابلات أرضية لربط محطة التحويل في الشبكات وتوسعة محطة تحويل تيماء المرحلة الأولى, بالإضافة إلى كهربة أكثر من 19 قرية وتجمعا سكانيا, فيما جاري إكمال كهربة المزارع بمواقع مختلفة بالمحافظة.

ثم دشن سمو أمير منطقة تبوك مشروعات لبلدية محافظة تيماء بقيمة 50 مليون ريال شملت سفلتة وأرصفة وإنارة وجسور وأسواق تجارية وتطوير وتأهيل المنطقة المركزية في تيماء.

كما استمع سموه إلى شرح من أمين منطقة تبوك المهندس محمد حسني هاشم, عن المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة تيماء بقيمة 175 مليون ريال تضمنت, مشروعات للحدائق والمنتزهات وساحات وممرات مشاة وأسواق للأعلاف والأغنام ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار, إضافة إلى سفلتة وأرصفة وإنارة وإعادة تأهيل الشوارع وتحسين وتجميل المداخل وتطوير الطريق الدائري.

ثم شاهد سمو أمير المنطقة صورا جوية لمحافظة تيماء قبل أكثر من 20 عاما وما أصبحت عليه المحافظة الآن من تطور تجاوز نسبته 300%، مؤكداً أن المحافظة حظيت بخدمات كبيرة في مجال الكهرباء حيث وصلت إلى جميع مراكز وقرى المحافظة كذلك شبكات المياه للأحياء المأهولة.

بعد ذلك اطلع سمو أمير منطقة تبوك على مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، واستمع إلى شرح من مدير عام المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح خلف الشراري, عن المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وأيضا مشروعات الصيانة بقيمة تجاوزت 200 مليون ريال شملت, تغطية مدينة تيماء بشبكات مياه الشرب بنسبة 100% وشبكات الصرف الصحي بنسبة 70% والتوصيلات وشبكات المياه والعدادات, بالإضافة إلى إنشاء مبنى للمختبرات وشبكات مياه الشرب بمركز القليبة ومركز المعظم.

كما دشن سموه سكن العاملين في مستشفى تيماء مع تجهيزه بقيمة 38 مليونا و500 الف ريال، ومركز حي العسافية بقيمة 3 ملايين و500 مليون ريال، واستمع إلى شرح من المشرف على القطاع الصحي بمحافظة تيماء سليمان السرهيد عن مكونات مشروع سكن العاملين وتجهيزه الخاص بالأطباء والفنيين والتمريض.

فيما اطلع على مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في محافظة تيماء بقيمة 141 مليون ريال، واستمع إلى شرح من مدير عام الطرق والنقل بالمنطقة المهندس مطلق الشراري, عن المشروعات ونسبة الانجاز فيها ومنها مشروع طريق تيماء العلا المرحلة الثانية، ومشروع تشغيل وصيانة ونظافة طرق تيماء، وأعمال الصيانة الوقائية وإصلاح المسار الحالي لطريق القليبة أبو عجرم المرحلة الأولى.

وقال سموه ” التقيت اليوم بالزملاء المسؤولين عن القطاعات الحكومية بالمنطقة، التي تنفذ مشروعات جديدة، أو تحت التنفيذ والاطلاع على سير العمل في المشروعات القائمة كما شاهدنا صورة جوية لمحافظة تيماء، تختصر ما كانت عليه المحافظة ومراكزها قبل 20 سنة، وما وصلت إليه اليوم من مدى النمو والتطور الهائل، وهذا بالتأكيد لا يقتصر على محافظة تيماء بل يشمل جميع المحافظات في مناطق المملكة .

وأضاف ” هذا أمر مذهل نحمد الله ونشكره عليه والشكر يكون بالعمل والإنسان، عندما يرى ما يقدمه قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من توجيه ومتابعة لكل ما يهم البلاد والمواطنين في كل مناطق المملكة، ويشاهد ما يحدث على أرض الواقع، يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النمو والتطور، وبالطبع من يعرف متابعة سمو ولي العهد وزير الداخلية للمناطق وعنايته بها يدرك أهمية ذلك، وأيضاً ما ظهر فيه سمو ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس المجلس الاقتصادي والتنمية، من رؤى شرحها للناس وبدئ العمل فيها، في هذه الميزانية والميزانيات المقبلة، هي رؤى خير وبركة، والحمد لله ما نشاهده اليوم يدعو للتفاؤل التام أن كل ما تخطط له هذه البلاد يسير بشكل ثابت وقوي”.