اطلاق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بجامعة الأميرة نورة



صراحة – نواف العايد : شرعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في تنفيذ المرحلة الأولى من “برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية” داخل الجامعة بمختلف إدارتها وأقسامها .

واستحدثت الجامعة في المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج إدارة متخصصة بالموارد البشرية لتساير التطور العالمي في هذا المفهوم والتخطيط لما يحقق جودة في الأداء والإنتاجية لرأس المال البشري، وإدارة للتواصل الداخلي التي تنمي العلاقة بين الجمهور الداخلي في الجامعة ، ويأتي ذلك متوافقا مع رسالة الجامعة واهدافها الرامية إلى رفع أداء انتاجية موظفيها وموظفاتها، وتحسين بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية بما يتوافق مع الرؤية 2030 .

وأوضح مساعد وكيل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة للموارد البشرية المهندس عبداللطيف الحركان بأن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يأتي كإحدى أهم المبادرات الوطنية في مجال التميز المؤسسي ،وتطوير بيئة العمل الحكومية وكوادرها، بما يتوافق مع أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، والذي جعل نصب عينيه الاستثمار في رأس المال البشري المتمثل في المواطن السعودي عبر دعمه وتأهيله بمقومات التطوير والإنتاج.

وبين الحركان أن إدارة الموارد البشرية بالجامعة ستتولى كل ما يخص القوى العاملة من حيث عمليات الموارد البشرية (التوظيف ، الرواتب ، الاجازات ، النقل تقييم الاداء الوظيفي )،بالإضافة إلى المهام الجديدة التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل بالجامعة والارتقاء بها بما يتوافق مع المعايير العالمية المتميزة، مثمنا الجهود التي تبذلها الجامعة لاستكمال المرحلة الأولى من البرنامج.