فروسية نجران تقيم سباقها الحادي عشر للموسم الحالي

صراحة – فيصل القحطاني : أُقيم بميدان فروسية نجران أمس، السباق الحادي عشر للموسم الحالي .

وأفاد أمين عام ميدان فروسية نجران المكلف محمد بن مهدي غشام، أن السباق تكون من أربعة أشواط، ومسافتها 1600 متر، وخصص الشوط الأول للأفراس إنتاج “مفتوح الدرجات”، وحققت المركز الأول الفرس “لاقوندا” للمالك منيف محمد آل منيف، والشوط الثاني للجياد المبتدئة والثالثة وحصل على المركز الأول الجواد “شعت أنواره” للمالك منيف محمد آل منيف .

فيما خصص الشوط الثالث لجياد الإنتاج “مفتوح الدرجات”، وحصلت على المركز الأول الفرس “راية العز” للمالك صالح أحمد آل حيدر، والشوط الرابع “الرئيس” لجياد الإنتاج “مفتوح الدرجات”، وحصل على المركز الأول الجواد “المستثنى” للمالك منيف محمد آل منيف.