جامعة الأميرة نورة تعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية

صراحة – خالد الحسين : تعلن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر وظائف أكاديمية ( معيد، محاضر، مدرس لغة ) حسب التخصصات التالية:

الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظائف معيدات:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية .

2- أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- ألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً .

4- ألا يقل تقديرها في مواد التخصص عن جيد جداً .

5- ألا يتجاوز عمرها 30 عاماً.

6- ألا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي.

7- إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين.

8- إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة ,يجب أن يكون التخصص مدرج في الإعلان.

9- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية و المقابلة الشخصية.

10- الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية TOEFL أو IELTS بحيث لا تقل الدرجة في الاختبار (IELTES (5 أو (TOEFL(IBT) (54..

الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظائف محاضرات:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية .

2- أن تكون حاصلة على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها .

3- أن يكون تخصصها في الماجستير متوافقاً مع تخصصها بمرحلة البكالوريوس .

4- ألا يقل تقديرها العام في مرحلتي البكالوريوس و الماجستير عن جيد جداً .

5- الا يتجاوز عمرها 35 عاماً .

6- إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج دكتوراه وفق شروط الجامعة ,يجب أن يكون التخصص مدرج في الإعلان.

7- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية و المقابلة الشخصية,

8- الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية TOEFL أو IELTS بحيث لا تقل الدرجة في الاختبار (6) IELTES أو (TOEFL(IBT) (78.

الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظائف مدرس لغة:

1. أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2. أن تكون حاصلة على درجة الماجستير تخصص(لغة عربية) من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها .

3. أن يكون تخصصها في الماجستير متوافقاً مع تخصصها بمرحلة البكالوريوس .

4. ألا يقل تقديرها العام في مرحلة الماجستير عن جيدجداً (إذا كانت حاصلة عليها من جامعة تمنحها بتقدير).

5. إجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

يجب على المتقدمات إرفاق صور إلكترونية للمستندات التالية (سوف يتم استبعاد الطلب في حال عدم إرفاق أحد هذه المستندات):

1. صورة من بطاقة الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال المدنية).

2. صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس والماجستير والسجل الأكاديمي لكل منهما.

3. صورة طبق الأصل من معادلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير الصادرة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.

– التقديم عن طريق بوابة التوظيف الإلكترونية : ” سيتم اتاحة الرابط خلال الفترة المحددة ” من يوم الأحد 10 /4 /1438هـ الموافق 8 /1 /2017م، وينتهي التقديم نهاية دوام يوم الثلاثاء 19 /4 /1438هـ الموافق17 /1 /2017م.

– عند وجود أي استفسار يسعدنا تواصلكم مع فريق وحدة التوظيف على البريد الإلكتروني: dfsa-r-ac@pnu.edu.sa

هاتف: 8243318 / 8243139

– دليل الاستخدام لنظام التوظيف الإلكتروني: ( اضغط هنا ).