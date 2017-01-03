افتتاح معرض الملك فيصل “شاهد وشهيد” بجامعة الجوف

صراحة – محمد المحسن : بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم معرض الملك فيصل شاهد … وشهيد الذي تستضيفه جامعة الجوف .

وفور وصول سموهما لمقر الحفل عزف السلام الملكي ، ثم اطلعا على اللوحات الفنية لعدد من الفنانين التشكيليين في المملكة .

بعد ذلك قص سموهما شريط افتتاح المعرض الذي يبرز حياة الملك فيصل – رحمه الله – ومسيرته المليئة بالمواقف التاريخية والمبادرات المؤثرة على مستوى الوطن والمنطقة والعالم، وأبرز مواقف الملك فيصل السياسية تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية.

عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى الدكتور أحمد السالم قصيدة بهذه المناسبة، ثم شاهد الحضور أوبريتا إنشاديا بهذه المناسبة ، بعد ذلك ألقى معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري كلمة رحب فيها بأصحاب السمو الملكي الأمراء والحضور، عادا استضافة جامعة الجوف للمعرض شرفاً كبيراً حظيت به.

وأوضح أن المعرض تناول سيرة ملك مظفر قاد بلاده بحكمة وشجاعة ، وكان لمواقفه التاريخية تأثيراً مفصلياً وعميقاً في مختلف قضايا ذلك الوقت، بالإضافة لدوره – رحمه الله – الكبير في إرساء دعائم وحدة الوطن وتنميته وتطويره في مختلف المجالات، ومنها التعليم الذي حظي برعاية خاصة من الملك فيصل – رحمه الله -وشهد نهضة وتطوراً ملحوظاً خلال عهده.

وأعرب عن شكره لسمو الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية والمشرف العام على المعرض على منح الجامعة فرصة استضافة المعرض في نسخته الحالية، لتسليط الضوء على شخصية تاريخية عظيمة، ستوفر الفرصة لأهالي المنطقة وأجيالها بالاطلاع والتعرف على جميع جوانب سيرة الفيصل – رحمه الله -.

كما أعرب عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على افتتاحه وحضوره المعرض.

إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز محاضرةً استعرض فيها جوانب مختلفه من سيرة الملك فيصل – رحمه الله – ، في السياسة والحرب والسلم وحياته الشخصية, وأورد سموه بعضاً من بطولاته رحمه الله.

وفي نهاية الحفل كرمت جامعة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على رعايتهما وحضورهما ودعمهما للمعرض.

يذكر أن معرض الملك فيصل شاهد … وشهيد الذي يهدف إلى تعريف الأجيال بشخصية الملك فيصل – رحمه الله – بوصفه نموذجاً للقائد التاريخي سيستمر شهراً كاملاً وستكون الزيارة متاحة لجميع أفراد المجتمع طيلة أيام المعرض حيث ستبدأ الزيارة من اليوم خلال فترتين، تبدأ الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثانية مساء ، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً ، وسيتم تخصيص الفترة الصباحية من الأسبوع الأول والثالث للرجال ، فيما سيتم تخصيص الفترة الصباحية من الأسبوع الثاني والرابع للنساء، والفترة المسائية يومياً ستكون الزيارة فيها متاحة لجميع أفراد المجتمع والعائلات.

ودعت الجامعة جميع شرائح المجتمع لزيارة المعرض والتعرف على حياة وسمات ومواقف ومقتنيات الملك فيصل – رحمه الله – .